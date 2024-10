Claudia apoya a gobierno de Guerrero

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Guerrero es, sin duda, uno de los estados fallidos del país, gobernado por Evelyn Salgado, una mujer improvisada y con ligas que todo mundo comenta, con criminales, desde antes de su arribo al gobierno. Como su esposo, Alfredo Alonso Bustamante, hijo de Joaquín Alonso Piedra, conocido como “El Abulón”, operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva, asesinado en marzo de este año.

Se separó de su esposo. Pero Una nota periodística publicada el miércoles da cuenta de que el ex marido formaba parte también de la estructura criminal de la célula que operaba en el estado suriano y que estaba ubicado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, “pero su arresto no se concretó porque “las fuerzas federales prefirieron concentrar sus energías en procesar a su padre”.

Separada de él, se hizo novia de Rubén Hernández Fuentes, coordinador operativo del gobierno, quien, junto con su hermano, Oscar Omar Hernández Fuentes, director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, forma una dupla que sabe amasar muchos millones de pesos prácticamente cada día.

“Reforma” también publicó que “Rubén decide y Omar ejecuta la orden”. El primero habla con empresarios interesados en invertir y luego lo comunica a su hermano, quien se encarga de hacer las adjudicaciones y esto, hoy todo mundo lo sabe, deja cuantiosas cantidades que se contabilizan en muchos millones.

También es del dominio público que Guerrero y Tamaulipas se han disputado el primer lugar, seguramente del mundo, en violencia y crímenes, desde hace mucho. Existen estados en donde de pronto se recrudece la violencia. Pero las dos entidades anteriores siempre están en la disputa por el primer lugar.

No obstante, la voz de la mujer que llegó a la Primera Magistratura de México y que por ese sólo hecho ya forma parte de la historia, acaba de decir que la señora que gobierna guerrero y gracias a quien la violencia está desbordada, con videos inclusive que muestran a los criminales propinando una golpiza despiadada a transportistas, ejercicio que además es el menos violento, CUENTA CON TODO SU APOYO. Así con mayúsculas.

Es cierto que muchos guerrerenses están más que agradecidos por la ayuda recibida últimamente, por las condiciones de tragedia en que dejó el huracán “John” a Acapulco y a las costas, Grande y Chica. Pero también lo es que no existe explicación lógica para exaltar la más que probada ineficiencia de la mujer que dizque gobierna y que mantiene en un permanente caos a toda la entidad del sur, con crímenes inclusive inexplicables.

Hace unos días fue asesinado Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo, a menos de una semana de tomar posesión. Su cabeza fue localizada en el toldo de una camioneta. Amigos cercanos, creen que los asesinos intentaron involucrarlo en negocios turbios. Aún falta que su esposa declare.

García Harfuch afirmó que acudió a una reunión pactada a un lugar señalado por el grupo conocido como Los Ardillos, en el poblado de Petaquillas, muy cercano a la capital. Tres días antes había sido asesinado su secretario, Francisco Tapia y en septiembre, Ulises “N”, quien se perfilaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo.

Después de la muerte de su secretario, Alejandro solicitó protección a la gobernadora, pero no encontró eco en ningún rincón por no ser de Morena. Las autoridades federales aprovecharon la supuesta liga con los delincuentes para cruzarse de brazos, debido a que hace mucho esos crímenes no se investigan.

Los amigos sospechan que le exigieron continuar con las mismas operaciones que con la antecesora. Asesinaron al que sería su jefe de policía. Luego a su secretario para amedrentarlo. Por negarse, el grupo decidió hacer justicia a su modo. Lo citaron a un lugar y aceptó acudir para llegar a un supuesto arreglo y entonces lo asesinaron como ejemplo para quien tome su lugar.

ariosruiz@gmail.com