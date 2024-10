Voleibol de playa femenil UAEMéx, un deporte donde se experimenta la resiliencia

Toluca, Estado de México.– Como un deporte que exige disciplina, compromiso y constancia, el voleibol de playa se ha posicionado en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) como semillero de atletas de alto rendimiento, afirmó Érika Beatriz García Aguirre, entrenadora del selectivo femenil de esta disciplina.

El voleibol de playa es un deporte que exige mucho esfuerzo, debido a la complejidad de la técnica por la superficie en que se practica. Además, es una disciplina donde se ejercita la mentalidad y la resiliencia, trabajando de la mano con valores que pueden ser parte integral en la personalidad de las y los jugadores.

García Aguirre, quien incursiona en la cancha de arena desde el 2001 en la Máxima Casa de Estudios mexiquense ha formado a deportistas que también cuentan con una preparación académica con resultados favorables. “Muchos valores se trabajan aquí como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y la constancia. Son factores que aportan al desarrollo integral de las jugadoras y los jugadores. Es la filosofía que manejamos en el grupo; no solamente formamos jugadoras, también formamos buenos profesionistas y buenas personas”, expresó.

Por su parte, Karina Berenice García Alva, estudiante del 5º semestre de la Licenciatura en Psicología, compartió que formar parte del selectivo verde y oro le permite experimentar la resiliencia en cada entrenamiento y en cada juego. “Lo que más me gusta es que me saca de mi zona de confort, siempre mi entrenadora y mi equipo nos exigen más y nos llevan a otro límite”.

De igual manera, Dulce Rojas Flores, estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Lenguas, consideró fundamental hacer deporte y, al mismo tiempo, estudiar y cumplir con sus responsabilidades académicas. “Es importante porque finalmente si no estudiamos, no podemos representar a la escuela y combinar las dos pasiones que tengo me hacen sentir muy bien”.

Finalmente, Fátima Castillo Sánchez, estudiante del 5º semestre de la Licenciatura en Derecho, comparte los valores que ha adquirido en la práctica de este deporte: “disciplina, constancia, compromiso, esfuerzo y mucha pasión”.

Cabe destacar que el equipo femenil de voleibol de playa representativo de la UAEMéx participó en la Copa UAM 2024, que se realizó en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en septiembre de 2024, donde lograron consolidarse como campeonas ante conjuntos de 18 universidades.