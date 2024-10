Supremacía constitucional, ¡hitleriana!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La Constitución no es título de propiedad

Morena, con poder para “la eternidad”

Pisotea oficialismo derechos humanos

Pleito intestino en el Verde Ecologista

Morelos: ex esposo incómodo de Margarita

Delitos sexuales, dos caras de la moneda

Funcionario de SRE vs. funcionario de SCJN

Ministro Ortiz Mena revira a Antares

En Cotemar fortalecen la salud mental

Ley implacable de la naturaleza: o devorar, o ser devorado.

Pueblos e individuos, o víctimas o verdugos

Mariano José de Larra (1809-1837) Escritor español

Jeremías 5:21, reza en la Biblia: “Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen”.

Esto viene al tema de lo que hace el oficialismo al tomar, en un acto fascista, el control totalitario y autoritario, del país con un supuesto “poder legítimo”.

En el Poder Legislativo hay desesperación por acelerar los cambios constitucionales y así afianzar el gobierno socialista y, como en los tiempos de Adolfo Hitler, en la Alemania de principios de los 30, habló del Tercer Reich (Tercer Imperio), pretender tener el poder por mil años, en el “Cuarto Reich”.

Como aportación cultural, el término “reich” se usó para referirse a tres periodos históricos en Alemania:

El Primer Reich, que fue el Sacro Imperio Romano-Germánico.

El Segundo Reich, que fue el Imperio alemán que existió entre 1871 y 1918.

El Tercer Reich, que fue el régimen nazi en Alemania de Hitler.

El Cuarto Reich es el término utilizado para describir el hipotético Imperio alemán, sucesor del nazismo. Fue utilizado por los nazis con propósitos de propaganda para legitimar su régimen. Este cuarto “reino” lo acuñaron los neonazis, en los sesenta, cuando se ajustaba el socialismo en América Latina. Las bases de esa concepción política y “filosófica” están en el impulso de la supremacía, el antisemitismo, el militarismo y el totalitarismo, según consta en Wikipedia.

Pero, regresemos a la “Cuarta Transformación” de Morena, en México. A modo, el lopezobradorismo ajustó tres transformaciones anteriores, que nos han hecho la cantaleta hasta el cansancio en su estrategia propagandística.

Para lograr que dure otros “mil años” la 4T están desesperados en acaparar el poder y limitar las libertades de los ciudadanos. Para ello, toman el control de los Tres Poderes de la Nación: el Ejecutivo y Legislativo, vía elecciones, por lo que ahora quieren tomar el Judicial, mediante el mismo procedimiento, para darle un maquillaje democrático a la designación de jueces y así lograr impunidad en sus actos.

Los cambios constitucionales van más allá de un acto de modernización legislativa. Se trata de una operación concertada para instituir un Estado totalitario y autoritario, donde únicamente la postura del partido gobernante es la que impere.

Para ello, dicen tener un cheque en blanco “del pueblo” para hacerlo. A través de ello, dicen, están “obligados” a los cambios a nuestra Ley Máxima, nuestra Constitución.

Morena está jugando con fuego. Si quieren democracia y que el pueblo se pronuncie, pues que vayan a un referéndum y no a decisiones de legisladores morenistas que, comprobado está, no leen lo que les ponen enfrente y por consigna votan. Morena cree, como lo hizo Hitler en sus tiempos, que durarán mil años en el poder. No hay mal que dure diez años, ni pueblo que los aguante”, dice un refrán popular. Así que “solitos” se pondrán en el banquillo de los acusados en el juicio de la historia.

Arturo Escobar, del PVEM, se pronunció en contra. Pero, los altos mandos del Verde se pronunciaron en favor. Manuel Velasco y Carlos Puente, lo desmienten. Hasta en los esquiroles de tradición hay quienes tienen principios.

PODEROSOS CABALLEROS

MARGARITA Y MORELOS: En intensa guerra en las trincheras de Morena en Morelos, se disputan posiciones que sobran tras los procesos electorales. Por una parte, el grupo del ex gobernador y diputado, Cuauhtémoc Blanco, pelea con el de Carmelo Enríquez, ex esposo de la gobernadora Margarita González. Ahora como funcionario del Congreso local, se convierte en el alfil para borrar a los cuauhtemistas. Busca el control del partido y envía al DIF, a su líder Mirza Maldonado. Además, apuesta por Raúl Tadeo Nava, ex alcalde de Cuautla, recientemente detenido por peculado, para su fórmula guinda. Mientras abandonan a Margarita.

JUSTICIA A MODO: Por un lado, en el oficialismo, Jorge Islas declinó asumir el cargo de Coordinador General de Consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras acusaciones de acoso laboral, hostigamiento y discriminación de género. Enfrenta 19 acusaciones en libertad. En cambio, fue detenido por abuso sexual un funcionario de la Suprema Corte. Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional del alto tribunal desde 2023, está acusado de abusar de una de sus subordinadas. Éste, está en la cárcel. No hay justificación para ninguno de los dos, pero la diferencia es lo que llama la atención. Justicia y gracia para los amigos.

ANTARES Y ORTIZ MENA: Antares Vázquez, la aguerrida diputada de Morena por Guanajuato, exigió al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que diga en qué parte de la Constitución dice lo que expresó en Harvard y causó la risa de abogados de prestigio internacional sobre que se necesitan 5 cartas de recomendación de los vecinos de los aspirantes como requisito. Alfredo le contesta: Artículos 95 y 97: Poseer título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Artículo 96: … las personas interesadas (…), presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Los diputados de Morena no leen lo que aprueban.

TEPJF Y MORENA, UNO SOLO: Ya estaba cocinado en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En lo oscurito, el magistrado Felipe de la Mata acordó con la presidenta Mónica Soto, limpiar el camino de la elección de ministros, magistrados y jueces, en el Poder Judicial Federal y en todos los estados de la República. Declaró, sin mayor estudio, “constitucionalmente inviable” suspender el proceso del INE para elegir jueces por voto popular. El proyecto no abordó la legalidad de las suspensiones dictadas por jueces de amparo, ni modificará sus resoluciones, limitándose a declarar la inviabilidad del proceso. Por las pistolas del tribunal. Nada más. De la justicia, ni hablar.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Bajo el liderazgo de Alejandro Villarreal Martínez, Grupo Cotemar considera que el balance físico y mental, por lo que se comprometen en el cuidado de sus colaboradores en el programa Balance Cotemar. Esta iniciativa, está enfocada en la prevención y la generación de buenos hábitos para un estilo de vida saludable, dentro y fuera de la organización. La salud mental es una de las principales preocupaciones a nivel global. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho personas vive con algún trastorno mental. En México, la situación es más alarmante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, más del 15% de la población ha enfrentado un desorden mental en algún momento de su vida. En este mismo sentido, se estima que el 75% de las personas con trastornos o desórdenes mentales no reciben un tratamiento adecuado, lo que dificulta su integración plena a la sociedad y a la vida laboral. Un trastorno que necesita atención inmediata por el sector salud.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos