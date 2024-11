El Estado, en la cuerda floja

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La retórica de un lado y del otro es pedirse “prudencia”.

Eso significa para ambos lados que el “otro” decline. Que se deseche el proyecto de anulación de la reforma al Poder Judicial… o para que se acate esa resolución.

En eso andaban ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y su círculo de poder, es decir los líderes del oficialismo en el Congreso, Adán Augusto López, en el Senado, y Ricardo Monreal, en San Lázaro, junto a Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes respectivos de una cámara y otra.

El coro abajo en ese espacio es amplísimo y va desde los partidos de Morena, PT y Verde hasta sus cuadros sobresalientes para sumar a gobernadores, alcaldes y otros muchísimos que responde a un patrón lanzado desde las mañaneras de Palacio y diarios y caricaturistas y comentaristas en medios tradicionales y redes.

Un barullo mediático y retórico.

Del otro lado no pinta mejor porque a los comentarios de los ministros de la Corte de que ya estamos en la crisis constitucional, porque desde ya hace semanas ninguno de los del primer segmento les hace caso a sus resoluciones, se reproducen en menos medios y redes, pero, además, cuenta con el apoyo de medios informativos internacionales.

Para unos y otros el de enfrente es el culpable de este caos.

La presidenta Claudia Sheinbaum no se anda con rodeos al señalar que esta crisis surge porque la Corte de Norma Piña ha hecho caso omiso de no aceptar recursos de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial y entonces ha creado la percepción de que esta reforma puede ser invalidada, lo que juicio de la mandataria es totalmente absurdo.

Abajo, los dirigentes del Congreso articulan razonamientos jurídicos que dan supuesto soporte a lo que afirma la presidenta.

Del lado de los ministros de la Corte, los especialistas e investigadores de derecho constitucional, los expertos internacionales del Derecho, y las instituciones y organismos, centros académicos reconocidos en el extranjero advierten que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no sólo es fundamentado y viable, sino la única salida a los recursos interpuestos.

Y que el gobierno y el resto de los poderes deben acatarlo.

En medio, atrapado en esta confrontación retórica que no jurídica… ni ética, ni moral, ni política está atrapado el futuro del Estado mexicano.

Ajenos a todo, los ciudadanos promedio —baja educación, cero cultura cívica y política, de análisis y discernimiento— simplemente ven enfadados todo este momento mexicano que algunos vemos como el del fin de la República post-revolucionaria y de desarrollo democrático con desarrollo económico.

El ingreso a un sistema chavista-bolivariano en que las libertades y el Estado de Derecho se diluirán como otros países que han pasado por algo similar, el ejemplo más recurrente es, sin duda, Venezuela.

Los síntomas son inocultables. La fuga de capitales y la migración ya inició. El cierre de empresas y la cancelación de inversiones, sin duda, vendrá.

Lo que ocurra hoy en la Corte con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será un paso esencial en todo esto.

Félix, duro contra el PRI de Alito

Y mientras el Estado Mexicano es lanzado a su rompimiento, anulación, camina hacia el desastre, en el Legislativo los contrarios no se dan tregua.

En este contexto, los ánimos entran en ebullición rápidamente como en ese momento en que el senador Alejandro Alito Moreno subió hasta la presidencia del pleno en el Senado y —luego de algunas quizá merecidas mentadas de madre— estuvo en un tris de soltarle un porrazo al acobardado Gerardo Fernández Noroña que, enconchado, temeroso, balbuceante, no acertaba más que a pedirle al líder priista regresar a su escaño.

El ambiente propició que el senador —gobernador encubierto— de Guerrero, Félix Salgado Macedonio soltara una frase ingeniosa y certera al señalar que Alito preside un partido cada vez más chiquito, uno que antes cabía en una combi y ahora cabe en un vocho.

Eso porque días antes defeccionó de la bancada senatorial del tricolor la senadora mexiquense Cynthia López Castro, que se supone irá a Morena.

Eso lo celebró el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien bromeó y comentó que quizá su bancada sume pronto no a una priista más sino a dos y quizá hasta tres más.

El comentario evidentemente hizo su efecto en la mini bancada del PRI en el Senado.

“Nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo. Por muchos años, desde 1988 cuando llegamos a la tribuna de San Lázaro, a arrojar dos costales de boletas quemadas, porque en ese entonces ellos se autocalificaban, no existía el IFE, no existía el INE, eran omnipotentes, eran poderosos… no quiero ser lapidario contra la minoría que hoy asiste (al Pleno), por cierto, y se agradece que estén aquí, pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI, ya se reeligió y ojalá venga otra reelección y que siga ahí porque cada día se van haciendo más poquitos.

“Se le están yendo los senadores, ya se están quedando solos, sí antes cabían en una combi, hoy caben en un vocho, se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate; no estuvieron en el debate, demasiado tarde…

“Y saben que los van a regañar, Claudio X. González, como va a regañar al que se fue a Madrid, España (Marko Cortés)”, rio Salgado Macedonio.

