Exigen bañistas acceso libre a las playas en Tulum

Tulum.- En México, el acceso libre a las playas es un derecho constitucional. Según el Artículo 27 de la Constitución Mexicana y la Ley General de Bienes Nacionales, las playas son bienes de la nación y deben estar disponibles para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. No obstante, en Quintana Roo se han reportado muchos casos en que, algunos particulares han decidido privatizar zonas de playa exclusivamente para sus clientes, lo cual no solo es ilegal, sino que es inconstitucional y representa un delito.

En un caso reciente, habitantes protagonizaron una manifestación pacífica sobre la avenida Tulum con la calle Cobá, para exigir el acceso gratuito a las playas en todo el municipio de Tulum, y es que, se han encontrado con lugares, donde cercan y prohíben el paso a los turistas y residentes locales.

Durante la movilización, los manifestantes llevaron pancartas con leyendas como “La playa no es privada”, “Al pueblo lo del pueblo”, “Playas libres por ley”, entre otras exigiendo que se respete lo que es de las y los mexicanos por ley.

Cabe destacar, que uno de los carriles de la carretera federal fue cerrado a la circulación por los inconformes, provocando que el tráfico fuera más intenso en la zona y los automovilistas tuvieran que ser desviados a rutas alternas, a fin de evitar más complicaciones.

Tras varias horas de la manifestación, el grupo de inconformes marchó hasta las instalaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ubicadas dentro del Parque Jaguar para expresar sus demandas, y donde aseguraron que han sufrido cobros excesivos y acoso por parte de la Guardia Nacional.

Ante la ausencia de personal de esta dependencia, los manifestantes se retiraron del lugar y regresaron a la entrada del parque, donde nuevamente cerraron un carril de la carretera federal. Más tarde se dio a conocer que tras las manifestaciones, se decidió que se van a reconfigurar los modos de acceso a este lugar a fin de beneficiar a todas las partes.

Finalmente, se reiteró que la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales garantizan que las playas son bienes de uso común y deben ser accesibles para todos sin restricciones. Esto a fin de asegurar que todos los mexicanos, independientemente de su clase económica, puedan disfrutar del patrimonio natural del país.

Y aunque, en algunas áreas, los desarrollos privados intentan restringir el acceso a las playas. Es fundamental que las autoridades locales y nacionales actúen para asegurar que estos accesos permanezcan abiertos y libres. En este sentido, también se debe promover una cultura de respeto y cuidado por las playas entre los usuarios para mantenerlas limpias y en buen estado.

Extienden horario de playas

Con motivo de las vacaciones decembrinas, el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) ha decidido extender el horario de atención de las siete playas públicas de esta ciudad. Esta medida, que comenzó el 15 de diciembre, busca facilitar el disfrute de los visitantes y residentes durante la temporada alta.

El nuevo horario de servicio es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., dos horas más que el horario habitual de 9:00 a 5:00 p.m. Este cambio se ha implementado en las playas Delfines, Chac Mool, Marlín, Langosta, Tortugas, Del Niño y Playa Las Perlas. Además, se han destinado 150 personas para la limpieza, cribado de arena y recolección de sargazo.

El director de Servicios Públicos, Antonio de la Torre Chambe, fue quien confirmó que se amplió el horario de servicios «Vamos a hacer una ampliación del horario en los servicios que se ofrecen en las playas junto con Zofemat, porque en esta temporada, se incrementa el número de turistas que nos vienen a visitar sobre todo en Playa Las Perlas y Marlín que son de las más recurrentes con turismo nacional como internacional y en Playa del Niño es más para turismo nacional estaremos incrementando el horario de los baños y del servicio de limpieza del turismo nacional».

La extensión del horario es una respuesta a la afluencia de turistas durante las vacaciones, especialmente en playas como Las Perlas y Marlín, que son muy populares tanto para turismo nacional como internacional. Esta medida busca mejorar la experiencia de los visitantes y asegurar que las playas se mantengan limpias y seguras.

Lamentablemente, al tener más visitas, también se incrementa el número de basura, por lo que estarán trabajando al menos 150 trabajadores en la recolección no solo de sargazo, sino de basura, en el cribado de las arenas, en el cuidado de las palapas, además de la recoja de tambos separadores y el apoyo del personal en los baños.

“El tipo de basura que más se recolecta es pet, latas de bebidas embriagantes, porque no se permite el cristal, así como las cajas de tetrapack de jugos. Los invitamos a tener un poco de conciencia de no tirar colillas de cigarros, porque tenemos una gran contaminación no solo en la arena, sino en el manto freático», indicó.

A pesar de los esfuerzos, la proliferación de basura sigue siendo un desafío significativo. Se ha observado un aumento del 20% en la recolección de basura de lunes a viernes y hasta un 40% durante los fines de semana.