Enrique Bunbury agita bandera del rock en el Hermanos Rodríguez

Brutal regreso del “Héroe”

Presentó su más reciente disco de larga duración, “Greta Garbo”

El cantante español Enrique Bunbury regresó a Ciudad de México con un espectáculo inolvidable en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde interpretó sus más grandes éxitos ante 70 mil personas, que corearon cada uno de sus éxitos e incluso los temas de su más reciente disco “Greta Garbo”.

Bunbury, ex vocalista de Héroes del Silencio, inició su gira de 2024 en la Ciudad de México, con un concierto que generó gran expectación, ya que presentó su más reciente disco de larga duración, estrenado en mayo de 2023. Este álbum, está lleno de canciones innovadoras, pero con un guiño al soul de los 70, grabado analógicamente en su totalidad.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cantante expresó su gratitud al público: “No saben lo agradecido que estoy de poder estar con todos ustedes interpretando canciones del pasado y del presente”.

Entre otros temas, interpretó “Nuestros mundos no obedecen a tus mapas” y “Cuna de Caín”, para luego seguir con “Despierta” y “Hombre de acción”, luciendo un traje negro, mientras comentaba “¡México, qué maravilla, qué belleza verles a todos de nuevo las caras! ¡Hasta donde alcance la vista, muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos esta noche, una noche muy especial!”.

Más tarde interpretó “El rescate”, “Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)”, “Invulnerables” y “Más alto que nosotros sólo el cielo”, temas con los que ha dejado una huella indeleble en la industria de la música; y es que, como miembro fundador de Héroes del Silencio y luego en su exitosa carrera como solista, ha cautivado a miles en el mundo.

Siguieron los temas más icónicos como “Y al Final”, “Avalancha ” y “ Lady Blue ”, con los que Bunbury ha demostrado su habilidad para crear letras profundas y emocionales que resuenan entre su público que no dejo de aplaudir un solo momento.

Cabe destacar que el español contó con su inseparable ensamble de músicos conocidos como Los Santos Inocentes, integrándose por los guitarristas Jordi Mena y Álvaro Suite, el bajista Robert Castellanos, el percusionista Quino Béjar, el baterista Ramón Gacías, la tecladista Erin Memento y el pianista Jorge Rebenaque.

A dos años de haberse retirado de los escenarios, Bunbury agregó “Afortunadamente la vida te lleva por caminos raros y te trae siempre sorpresas inesperadas, sorpresas incluso que no mereces. No saben lo agradecido que estoy a que hoy pueda estar con todos ustedes interpretando canciones del pasado y del presente, que se esté abriendo una nueva puerta a la esperanza, una nueva puerta para hacer algunos conciertos más. No nos volvamos locos, hoy tenemos uno, vamos a vivir el presente, vamos disfrutar el presente. Estoy eternamente agradecido a todos ustedes por acompañarme en este momento tan especial”.

En la recta final del show, interpretó “Apuesta por el rocanrol”, “Porque las cosas cambian” y para “De todo el mundo”, instante en el que Bunbury descendió de la tarima para deleite de los afortunados al frente y les cantó “Entre dos tierras”.

Después de este espectacular inicio de gira en la Ciudad de México, el cantante español seguirá su viaje a Guadalajara en el Estadio 3 de Marzo. Sin duda, Enrique Bunbury continúa siendo un ícono de la música, y su concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez es una prueba de ello.